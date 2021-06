Berlusconi “considera con grande attenzione” la proposta di Matteo Salvini per la nascita di un asse dei partiti di centrodestra. Forza Italia non sarebbe però compatta nel valutare positivamente l’idea. Contrarie le ministre Carfagna e Gelmini. Fratelli d’Italia si sfila dal progetto: “Buona idea ma non ci riguarda”

Forza Italia “considera con grande attenzione” la proposta fatta dal leader della Lega Matteo Salvini per la creazione di una federazione di centrodestra. “Abbiamo valutato l’ipotesi” durante una riunione con i vertici del partito e i membri del governo azzurri, ha fatto sapere Silvio Berlusconi con un post sui suoi profili social. Berlusconi - secondo fonti a lui vicine - ritiene che una maggiore unità con gli altri partiti del centrodestra consentirà di “dare maggiore forza alle nostre battaglie storiche”. Dopo la riunione di partito, si è sentito al telefono con Matteo Salvini, in uno scambio che la stessa Lega ha definito “affettuoso, positivo e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Le rassicurazioni di Berlusconi

Per il Cavaliere, il clima teso in Forza Italia non avrebbe giustificazione. “La costituzione di una federazione - avrebbe detto il leader di FI - non significherebbe l'annessione del partito”. "I sondaggi premiano il nostro lavoro. Ho sentito qualcuno dire che saremmo appiattiti sulla Lega: ma quando? Siamo il partito guida del centrodestra e ho sempre trovato in Matteo Salvini un ascoltatore attento: i nostri rapporti sono ottimi", avrebbe aggiunto Berlusconi. Secondo altre ricostruzioni, il leader di Forza Italia si sarebbe però mostrato aperto "in futuro, a un unico partito di centrodestra".