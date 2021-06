Caldo, ministero della Salute: più rischi per i pazienti long Covid

5/12 ©Ansa

"Quest'anno - si legge nel documento - il Piano di prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore e l'attività di sorveglianza della mortalità giornaliera saranno rimodulati per tener conto sia del rischio ondate di calore che del rischio associato al Covid-19 e dell'impatto delle differenti modalità operative che verranno messe in atto a livello locale nelle diverse regioni, in particolare in ambito socio-assistenziale"

Fascicolo Sanitario Elettronico: cos’è, come funziona e come scaricare il Green Pass