Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 20 giugno. LIVE

Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: 1.197 nuovi casi e 28 morti in 24 ore, tasso di positività stabile allo 0,5%. Scende la pressione ospedaliera: 2.504 ricoveri ordinari (-176) e 394 pazienti in terapia intensiva (-22) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Il ministro della Salute Speranza ha chiesto al Cts un parere sulle mascherine all'aperto. Lo stesso Comitato dà il via libera alla seconda dose di AstraZeneca per chi rifiuta il mix di vaccini. Stretta contro la variante Delta : quarantena di 5 giorni e tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna. Figliuolo. "Avremo i vaccini sufficienti per immunizzare". Oltre 45 milioni di dosi somministrate in Italia. Da lunedì tutta l'Italia in zona bianca (tranne la Valle d'Aosta).