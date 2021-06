6/10 ©Ansa

In Spagna l’obbligo di mascherina all’aperto verrà tolto a partire dal 26 giugno. In Francia un provvedimento simile è in vigore da giovedì scorso. Nel resto d'Europa, invece, in Belgio, Olanda, Austria, Svizzera e in alcuni lander della Germania non è stato mai imposto l'obbligo, come anche nel Regno Unito

Covid, dal 26 giugno in Spagna cade l'obbligo di mascherine all'aperto