Costa a Sky TG24: "Obiettivo primi luglio per riapertura discoteche"

"Ipotizzare il mese di luglio, anche i primi di luglio, come il mese in cui si possa prevedere la riapertura graduale è un obiettivo raggiungibile. C’è la disponibilità a condividere un percorso insieme, credo si potranno creare le condizioni per dare una risposta a questo settore". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Sky TG24, parlando del confronto tra il governo e i gestori delle sale da ballo sul tema della riapertura delle discoteche ferme per l'emergenza Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).