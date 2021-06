6/13 ©IPA/Fotogramma

Una settimana dopo l'evento tutti i presenti alla serata dovranno effettuare un nuovo tampone per verificare la negatività al Covid-19. Non è previsto, per entrambe le discoteche, il distanziamento sociale. La mascherina dovrà essere indossata solo al Fabrique visto che si tratta di un locale al chiuso, mentre al Praja la mascherina non sarà obbligatoria, se non per andare al bagno e in fila per entrare