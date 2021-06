Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 2.275 i nuovi contagi a fronte di 149.958 tamponi effettuali. I decessi nelle ultime 24 ore sono 51. Il tasso di positività è all'1,5% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Week-end record per inoculazioni del vaccino, per il secondo giorno superate le 600mila dosi. Da oggì Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto bianche e coprifuoco spostato alle 24 (dal 21 sarà abolito). Al via gli esami di terza media, in presenza. Indice Rt in calo a 0,68, nessuna regione ad alto rischio ( TUTTI I DATI ). Sono oltre 12 milioni gli italiani già vaccinati con due dosi. Per il secondo giorno consecutivo oltre 600mila vaccinazioni in 24 ore in Italia. Figliuolo: "Il nostro Paese è al secondo posto assoluto in Europa In termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna". In settimana previsto l'arrivo di circa 4,1 milioni di fiale.