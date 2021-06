L'ora in più dovuta allo spostamento del coprifuoco alle ore 24, da domani, solo a Roma porterà un incremento di 3.5 milioni di fatturato al giorno per i ristoratori. La stima è del vicepresidente nazionale e responsabile romano di Fiepet Confesercenti Claudio Pica. Nel prossimo weekend l'auspicio è di superare i 50 milioni di fatturato, con un 15% in più. "Nei ristoranti sarà possibile prevedere due turni - spiega - poi ci saranno i dopo cena, i cocktail e in generale più persone in giro". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)