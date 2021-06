Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi nel Lazio

Da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale.

Al via a Rieti l'Open day della campagna vaccinale riservato ai giovani tra i 12 e i 16 anni.

Oggi nel Lazio si sono registrati 233 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

19:07 - Vaccini, nel Lazio quota 3,7 milioni di dosi: più di 1 su 2 vaccinato

Nella giornata di oggi sono stati superati nel Lazio i 3,7 milioni di vaccini effettuati. Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Lo comunica in una nota L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio

14:48 - Nel Lazio ieri oltre 64mila somminsitrazioni, è record

Nella giornata di ieri, sabato 5 giugno, sono state somministrate 64.767 dosi in tutto il Lazio. E' il dato più alto di somministrazioni quotidiane registrato dall'inizio della campagna vaccinale Le prossime date di apertura delle prenotazioni dopo open week: da oggi domenica 6 giugno alle 24:00 fascia d'età 39-35 (nati 1982-1986) da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991) da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996) domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004) Da venerdi' 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale. Da martedi' 15 giugno la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) dovra' rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui e' assistito.

14:45 - Nel Lazio 233 nuovi casi, a Roma 115

Nel Lazio su oltre 7mila tamponi (-3946) e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115.

11:40 - Sold out Junior open day Rieti, raddopiate dosi

"Vista la grande adesione abbiamo raddoppiato il numero di dosi per l'iniziativa di oggi. Al momento sono circa 200 i ragazzi che si vaccineranno". A spiegarlo Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale per l'Asl di Rieti, in merito allo Junior Open day per la fascia 12-16 anni in corso a Rieti. "Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente - aggiunge - abbiamo consegnato i numeretti con doppia matrice dividendo in gruppi di 20 ragazzi l'ora per garantire il processo vaccinale a circa 200 persone".



11:26 - Vaccini, al via Junior Open day a Rieti: in fila da ieri sera

Partito a Rieti il primo Junior Open day del Lazio dedicato ai ragazzi tra i tra i 12 e i 16 anni. La prima vaccinazione è stata effettuata alle 9 in punto. Per l'appuntamento sono state previste 120 dosi Pfizer. E c'è chi per il timore di non riuscire a prendere il numero ha raggiunto l'ospedale provinciale de' Lellis già ieri sera. "Temevo di non riuscire a fare il vaccino - ha detto un 12enne, tra i primi a vaccinarsi - sono qui da ieri sera. Ed è importante fare il vaccino per tornare alla libertà".

10:52 - Vaccini, record nel Lazio: inoculate quasi 65mila dosi ieri

"Nella giornata di ieri, sabato 5 giugno, sono state somministrate 64.767 dosi in tutto il Lazio. È il dato più alto di somministrazioni quotidiane registrato dall'inizio della campagna vaccinale". Lo comunica in una nota l'Unita di Crisi Covid della Regione Lazio.



8:00 - Vaccini: dall'11 giugno prenotazioni presso i medici di famiglia

Da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale. Dal 15 giugno la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) deve rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito. Previsti junior open day in tutto il Lazio anche per 12-16 anni. Il primo sarà a Rieti oggi.