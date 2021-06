Covid, l'andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni

11/16 ©Ansa

IL PUNTO DI BRUSAFERRO – “Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta Italia si troverà in zona bianca", dice il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Sottolinea come il “trend di decrescita continua a confermarsi” e ribadisce che “quasi tutte le regioni tranne una (la Valle d'Aosta, ndr) sono sotto ai 50 casi per 100mila abitanti, soglia che rende possibile la ripresa del tracciamento stabile dei casi". La situazione "sta migliorando in tutta Europa, ma l'Italia è tra i Paesi che in assoluto stanno meglio"