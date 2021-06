7/13 ©IPA/Fotogramma

Il chiarimento riguarda la corretta indicazione dei giorni per gli importi percepiti anche in relazione alle giornate lavorate nel 2019. L’Agenzia delle Entrate segue due linee diverse: da un lato, un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (cioè quelli per cui l'imposta lorda è superiore alle detrazioni di lavoro dipendente) determinato in base al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020: 600 euro per il 2020, 1.200 per il 2021 (lavoratori il cui reddito non supera i 28mila euro)