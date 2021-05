5/12 ©Ansa

IL MODELLO - Novità anche per il modello precompilato. Contiene precaricate molteplici informazioni, compresi molti degli oneri detraibili e deducibili già calcolati, sulla base di dati inviati all’Anagrafe tributaria. Il modello 730/2021 è però caratterizzato da una maggiore quantità di dati precompilati in relazione proprio alle spese detraibili, come ad esempio quelle per l'istruzione scolastica