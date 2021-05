11/15 ©IPA/Fotogramma

PATRIMONIO EDILIZIO - Ci sono poi le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), nonché spese per interventi di "sistemazione a verde" e la quota detraibile del "Bonus vacanze"