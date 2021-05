1/13 ©IPA/Fotogramma

Novità in tema di detrazioni per la casa. Tra gli emendamenti votati dalla commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato alla legge di conversione del Decreto Sostegni, c’è anche una norma per cui diventa possibile cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili. Ecco cosa prevede la misura

