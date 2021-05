9/10 ©IPA/Fotogramma

Il bonus affitto 2021 in versione standard fa riferimento a un confronto basato su 12 mesi mentre quello specifico per il settore turismo resterebbe ancorato alla singola mensilità. Inoltre il credito d’imposta verrebbe confermato in misura pari al 60% del canone di locazione per le imprese del turismo. In caso di affitto d’azienda, invece, la percentuale di bonus spettante sale al 50%