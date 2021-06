Covid, Palù a Sky TG24: a luglio auspicabile via mascherine all'aperto

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco e membro del Cts è intervenuto per chiarire i punti dell'agenda di giornata. La discussione sui dispositivi di protezione "non è in programma oggi", ha detto. Ha anche rassicurato sulla variante Delta che ha causato un nuovo picco di contagi in Gran Bretagna: "I vaccini sono efficaci nel trattenere il virus" Condividi:

Dai primi giorni di luglio forse si potrà dire addio alle mascherine all’aperto. A dirlo è il presidente dell’Aifa Giorgio Palù a Sky TG 24. Grazie all’aumento delle persone immunizzate con le vaccinazioni, e al contestuale calo dei contagi, i dispositivi di protezione potranno essere tolti in determinate situazioni in cui il rischio di infezione è minore, ad esempio all’aperto. Ad oggi, infatti, vige ancora l’obbligo di indossare la mascherina. “È auspicabile che da luglio se ne potrà fare a meno, ma la discussione non è in programma oggi”, ha ribadito il presidente dell’Aifa e membro del Cts.

La variante Delta leggi anche Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 giugno. LIVE Palù ha rassicurato sulla pericolosità della variante Delta, che nel Regno Unito ha provocato una nuova impennata nei contagi. “La parola ‘variante’ evoca un senso di pericolo, ma dobbiamo ricordare che è una delle funzioni normali dei virus. Quello che sappiamo è che anche queste varianti vengono tenute sotto controllo dagli anticorpi del vaccino”. Secondo gli studi che vengono portati avanti in questi giorni, i vaccini sono efficaci contro le varianti. Inoltre, quelli a mRna come Pfizer e Moderna stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi che bloccano non solo la trasmissione ma anche il manifestarsi dell’infezione.

La terza dose di vaccino leggi anche Covid Lazio, D’Amato su mix vaccini: “10% rifiuta, non obblighiamo” Si discute della possibilità di dover fare una terza dose di vaccino contro il Covid per garantire una copertura dal contagio anche durante il prossimo inverno. “Ma sono studi in corso. Sembra che gli anticorpi abbiano una durata più lunga di quella che si pensava, di almeno 11-12 mesi. Inoltre dobbiamo ricordare che le cellule del nostro sistema immunitario, dove si deposita la memoria, dovrebbero attivarsi in caso di contatto col virus”, ha spiegato Palù.