Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 18 giugno. LIVE

Il nuovo certificato per tornare a viaggiare in Italia e in Europa potrà essere rilasciato anche dal medico di base. Frenata di Ema sul mix di vaccini. "Strategia utile ma occorrono più dati" spiega l'agenzia europea, che chiede di vigilare. Crescono i casi di variante Delta, esplosione di contagi nel Regno Unito. Meno di 100mila malati Covid in Italia: non succedeva da ottobre. Il tasso di positività si attesta sullo 0,7%. Oggi il monitoraggio del Cts