Draghi: “Pandemia ha colpito nostre vite, c’è un ritorno alla crescita”

Draghi è intervenuto a Barcellona al Cercle d'Economia. "La pandemia da Covid-19 ha colpito le nostre vite e le nostre società in maniera devastante. Hanno perso la vita almeno 3,8 milioni di persone, un quinto delle quali in Europa. L'Italia e la Spagna sono tra i Paesi più colpiti dalla pandemia con un totale complessivo di oltre 200mila decessi. L'incertezza creata dalla pandemia, assieme alle misure adottate per il suo contenimento, hanno inciso pesantemente sull'economia", ha detto. E ancora: “Il prodotto interno lordo dell'Unione Europea è calato di 6,1%, la maggiore contrazione mai registrata. La riduzione più forte è stata registrata in Italia e in Spagna, dove il Pil è calato rispettivamente dell'8,9% e del 10,8%". Ma sul futuro il premier è ottimista: “Gli sforzi vaccinali ci hanno permesso di riaprire le nostre economie. C'è un ritorno alla crescita. Secondo le previsioni della Commissione europea, quest'anno il prodotto interno lordo dell'Ue crescerà del 4,2%. In Italia e in Spagna si prevede un aumento rispettivamente del 4,2% e del 5,9%. Queste previsioni potrebbero essere riviste al rialzo, con il ritorno della fiducia fra le imprese e le famiglie”.