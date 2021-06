Covid, le Regioni che dovrebbero passare in zona bianca dal 21 giugno

1/25

Da lunedì 21 giugno l’Italia sarà quasi completamente bianca, o forse tutta di questo colore. Il monitoraggio dell’Iss di oggi e le conseguenti ordinanze del ministro Speranza stabiliranno la nuova mappa dei colori per le regioni. Come già anticipato, da lunedì passeranno in bianco Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia autonoma di Bolzano. Resta in dubbio solo la Valle d'Aosta, che dovrà quasi certamente attendere un'altra settimana per il passaggio in bianco

