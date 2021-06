Viaggiare in tempi di Covid, consigli per le case vacanza in affitto

Una delle soluzioni più cercate dai turisti per questa estate, ormai alle porte, è la casa vacanze in affitto: da un lato c’è la voglia di condividere gli spazi insieme alla famiglia o agli amici più cari, dall’altro quella di rispettare il distanziamento sociale. Quali accorgimenti avere per trascorrere una vacanza in maggiore tranquillità? Ecco alcuni consigli della rubrica Viaggi sicuri Condividi:

Una estate in casa vacanze, sarà questa la scelta di molti italiani per i prossimi mesi, dettata da un lato dalla voglia di trascorrere le proprie ferie in compagnia di amici o familiari, dall’altro dalla volontà di rispettare le norme anti-Covid in vigore, prima fra tutte il rispetto del distanziamento sociale. Da una indagine realizzata da Demoskopika in collaborazione con l’università del Sannio emerge, ad esempio, che nei prossimi mesi il pernottamento in case in affitto raddoppierà rispetto allo scorso anno: circa il 37,2% degli italiani, infatti, secondo il report, desidera optare per questa soluzione, rispetto al 18,9% dello scorso anno.

Termini di cancellazione flessibili approfondimento Come evitare la truffa della casa per le vacanze. IL PODCAST In fase di prenotazione, al di là della posizione e della tipologia di casa, bisogna prendere in considerazione un altro fattore: la flessibilità dei termini di cancellazione. La pandemia ha cambiato profondamente non solo le abitudini di vita di tutti noi, ma anche il modo di viaggiare e fare turismo. Per adeguarsi al momento, molte piattaforme destinate alla prenotazione delle case vacanze, hanno modificato o ampliato le proprie politiche di annullamento. In ogni caso è bene consultare le sezioni dedicate su ciascun sito o filtrare la scelta sulla base delle proprie esigenze: in alcuni casi è prevista, ad esempio, la cancellazione gratuita (talvolta entro una data stabilita), in altri, invece, vi è una causale o una trattenuta da dover pagare.

Pulizia e igiene della struttura approfondimento Estate 2021, le mete più gettonate dai turisti stranieri in Italia Un altro fattore da prendere in considerazione, quando si sceglie di andare in una casa vacanze, è la pulizia della struttura. Rispetto agli alberghi e ai bed & breakfast, gli appartamenti non sempre prevedono questa opzione inclusa nel prezzo, talvolta ha un costo extra. Al momento della prenotazione e poi della consegna delle chiavi dell’appartamento, è consigliabile accertarsi della sanificazione dell’immobile e poi, soprattutto nel caso di un soggiorno di lunga durata, fare richiesta all’agenzia o al proprietario di ulteriori igienizzazioni.

Cosa portare con sé approfondimento Il Green Pass sarà valido dall'1 luglio in tutta l'Ue. Come funziona Non solo costumi e vestiti in valigia ma anche dispositivi di protezione individuale, con cui abbiamo ormai imparato a convivere da oltre un anno. Nel bagaglio dell’estate 2021 a non poter mancare sono, infatti, le mascherine e i gel igienizzanti. Chi ha scelto di trascorrere le proprie ferie in una casa vacanze, potrebbe, però, avere bisogno anche di altro, come ad esempio lenzuola e asciugamani (spesso non forniti in dotazione), oltre ad alcuni prodotti specifici per igienizzare l’abitazione, come: Spray igienizzanti per tessuti, con cui sanificare ad esempio cuscini, materassi e tende

Salviette antibatteriche

Alcool e disinfettanti

Detergenti neutri