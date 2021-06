8/8 ©Ansa

CALIFORNIA - La California, il primo stato Usa a chiudere a causa della pandemia, ha riaperto da un paio di giorni revocando gran parte delle restrizionI. Con la riapertura, l’obbligo di indossare la mascherina non ci sarà più per i vaccinati, ma sarà comunque richiesta nei mezzi di trasporto pubblico, negli ospedali e nelle carceri, come pure a scuola e negli asili. Per quanto riguarda i posti di lavoro, chi è vaccinato potrà non indossarle, mentre chi ancora non lo è dovrà utilizzarle