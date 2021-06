Covid, vaccinazione eterologa: cosa dicono gli esperti

5/15

In un’intervista al Corriere della Sera, Fabio Ciciliano, segretario del Cts, sottolinea che non è la prima volta che si ricorre a una vaccinazione eterologa: è già accaduto con l’influenza e l'epatite B, ad esempio. E non è l'Italia la prima a orientarsi verso questa direzione. La combinazione di sieri diversi è già stata approvata, in seguito ad attente valutazioni, in Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Regno Unito

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta