Abrignani (Cts): "Vaccino ci salva, parlare di cavie una stupidaggine”

Il membro del Comitato tecnico scientifico sulle nuove disposizioni per AstraZeneca e la seconda dose eterologa per gli under 60: “Non è una sperimentazione. È già stato fatto in tutto il mondo. Sappiamo che si può e che si tratta di vaccini estremamente sicuri grazie a lavori già avviati all'estero”

“Altri vaccini per gli under 60, non è una sperimentazione”

Vaccini, la circolare del ministero: AstraZeneca e J&J solo a over 60

Sono circa 900mila le persone under 60 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca e che, in base alle ultime disposizioni, avranno la seconda con una somministrazione di Pfizer o Moderna. "I vaccini a base di vettori virali ci hanno consentito di abbassare enormemente, insieme a quelli Rna, i numeri dei morti e dei ricoveri - spiega Abrignani - e gli effetti collaterali sono rarissimi e comunque questo tipo di somministrazioni le abbiamo suggerite sopra i 60 anni. Ora per gli under 60 già vaccinati con AstraZeneca devono essere usati altri vaccini”. E aggiunge: “Non è una sperimentazione. Sappiamo che si può e che si tratta di vaccini estremamente sicuri grazie a lavori già avviati all'estero. Stiamo cercando così di azzerare il rischio".