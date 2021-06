Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 14 giugno. LIVE

Covid, da oggi altre 5 regioni e Trento in zona bianca. Mappa, regole e zone rosse locali

L’Italia continua a colorarsi di bianco: due cittadini su tre vivono in Regioni con le restrizioni anti coronavirus ridotte al minimo. Sono sei i territori che da oggi, lunedì 14 giugno, lasciano la zona gialla per entrare in quella bianca: Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento. Rimangono alcune zone rosse locali in Sicilia e Sardegna. Ecco le regole valide in zona bianca e la mappa con i colori delle Regioni.