3/18 ©LaPresse

RISTORAZIONE - Dal primo giugno, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, nel rispetto del coprifuoco nonché dei protocolli e delle linee-guida per arginare il contagio da Sars-CoV-2. In zona gialla massimo 4 persone al tavolo (salvo che siano conviventi), 6 in zona bianca

Covid, per task force il virus non era in Italia a febbraio 2020