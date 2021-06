4/6 ©Ansa

Johnson ha poi spiegato che in questo lasso di tempo si potrà continuare a somministrare le seconde dosi di vaccino anti-Covid. Secondo le autorità sanitarie, è prudente aspettare un altro mese anche per consentire ulteriormente di far aumentare il numero di persone vaccinate: attualmente in Uk sono state somministrate oltre 70 milioni di dosi