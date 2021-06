3/12 ©Ansa

In Italia, almeno un caso di contagio del ceppo Delta è stato individuato tra i positivi di un focolaio rilevato tra i frequentanti di una palestra milanese, come ha fatto sapere ATS-Città Metropolitana di Milano. Altre nove persone sono risultate positive al coronavirus. Anche per loro è stato richiesto il sequenziamento: si cerca di capire se anche in questi casi l’infezione sia della stessa variante

Covid uk, Johnson: accelerare seconde dosi contro variante indiana