Covid Uk, record casi da febbraio. Si valuta rinvio ultime riaperture

La variante delta è responsabile del 90 per cento dei nuovi casi nel Regno Unito con una trasmissibilità superiore del 60 per cento a quelle precedenti. Secondo le stime ufficiali diffuse ieri, le infezioni giornaliere stanno ora aumentando dal 3% al 6% in tutto il Paese con un tasso di crescita che non si vedeva da quando i casi hanno iniziato a salire alla fine dello scorso anno

