A livello globale, è stato il settore degli elettrodomestici pesanti (come frigoriferi, lavatrici e forni) a far segnare il calo di vendite più consistente, pari al 6-8%, mentre i piccoli dispositivi per l'informatica e le telecomunicazioni hanno fatto registrare solo una riduzione dell'1,4%

Povertà educativa digitale: 29,3% dei ragazzi non sa scaricare file da piattaforma scuola