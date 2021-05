I migliori smartphone del 2021, da Samsung a Xiaomi

Dai modelli più costosi e innovativi a quelli più compatti e democratici nel prezzo, ecco i 10 smartphone da prendere in considerazione nel 2021 Condividi:

Lo smartphone è un accessorio indispensabile per la vita di tutti i giorni. Dal lavoro al tempo libero, non possiamo proprio più farne a meno! Leggeri, ultrasottili, coloratissimi ed eleganti: sono questi gli smartphone di ultimissima generazione, che coniugano tecnologia e qualità in un unico dispositivo. Ecco una selezione dei dispositivi più interessanti del 2021, un elenco ricchissimo in cui poter trovare quello che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Galaxy Z Fold2 5G Samsung ha stupito tutti con il suo nuovo smartphone pieghevole (prezzo da 1.849,00 €) Un modello dal design futuristico: chiuso è uno smartphone, aperto si trasforma in un comodo tablet. Disponibile in due varianti di colore, il Mystic Bronze e il Mystic Black, è dotato di un vetro flessibile e di una batteria a lunga durata (è possibile anche scegliere il colore della cerniera tra argento, oro, blu e rosso).

iPhone 12 128 GB Nero Potente e versatile, questo modello di casa Apple è in super offerta a 879,00 € Dotato di un sistema di fotocamere professionali e di un design accattivante, l’iPhone 12 nella versione da 128 GB è il cellulare giusto per chi vuole essere sempre alla moda, senza rinunciare alla qualità. In super offerta nella sua classica ed elegante colorazione nera.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Versione internazionale e alla portata di tutte le tasche, al piccolo prezzo di 283,99 € Dotato di fotocamera posteriore e anteriore, che consente di scattare fotografie super nitide, ha un’interfaccia a tutto schermo e utilizza il sistema OS di Android 11. Modello di ultima generazione, conferma il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, mantenendo una grande attenzione ai dettagli e fa l’occhiolino ai giovanissimi.

Motorola Moto G 5G Plus Uno smartphone dotato di velocità 5G, ma alla portata di tutti. Per questo modello il prezzo attuale, fino a esaurimento scorte, è di 195,00 €. Obiettivo ultra-grandangolare, sistema con quattro fotocamere da 48 MP e ampio display immersivo, il Motorola Moto G 5G Plus ha tutte le caratteristiche necessarie per chi sogna di diventare l’influencer di domani, senza dover spendere cifre altissime. Perfetto come regalo per stupire il proprio partner.

LG Wing Illusion Sky Smartphone Dual Sim proposto in fine serie e solo tramite acquisto online alla cifra di 1.070,00 € Una forma accattivante e rivoluzionaria per questo smartphone firmato LG, dotato di un originale display che ruota di 90 gradi, per regalare un’esperienza di visione mai avuta prima! Il display secondario da 3,9” offre un coinvolgimento sempre maggiore, per stare al passo con i tempi.

Asus ZenFone 8 Infinite possibilità racchiuse in un unico smartphone, tuo a 619,00 Compatto e comodo da utilizzare, Asus ZenFone 8 unisce le alte performance alla comodità di un prodotto semplice e pratico da utilizzare. Il display Amoled, ultra nitido a 120 Hz, garantisce la creazione di contenuti e immagini straordinarie, anche grazie al sistema di fotocamere con i sensori Sony. Facile da utilizzare, potrai portarlo sempre con te e stupire tutti con il suo aspetto mozzafiato.

Oppo A72 Una costellazione nel palmo della mano a soli 169,99 € Sottile e accessoriato di un Neo-Display ad alta risoluzione, Oppo 72 è un buon compromesso tra il design e le tecnologie avanzate di cui dispone. Grazie alla modalità “Protezione occhi” potrai ridurre l’emissione della luce blu ed evitare l’affaticamento della vista. La struttura 3D Quad-curve gli dona una curvatura innovativa e accattivante.

Galaxy S21 Ultra 5G Il nuovo modello Samsung è tuo, nella versione da 128 GB, a partire da 1.279,00 € Fotocamera unica e innovativa, con video 8k di livello cinematografico e scatti a prova di professionista: una piccola rivoluzione nelle tue mani. La connettività 5G, lo schermo super resistente e il processore più veloce di tutta la linea Galaxy, rendono questo smartphone un vero capolavoro.

iPhone 12 mini Mini, ma solo nel prezzo! Modello da 64 GB a 729,00 € In soli 5,4” Apple racchiude una superpotenza perfetta per chi preferisce avere uno smartphone di dimensioni ridotte. Pratico e maneggevole, ha tutte le caratteristiche degne dei suoi rivali, ma in versione small: è munito di 5G, display super retina XDR e della tecnologia Ceramic Shield, che lo rende più resistente agli urti. Nella variante in viola è perfetto per riempire di colore le tue giornate!

Oneplus 8T3 Ottimo rapporto qualità/prezzo per questo smartphone, nella sua versione argento a 419,89 € Un cellulare semplice da utilizzare, arricchito da un display da 120 Hz, con luminosità regolabile e una batteria resistente, che ti permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza necessità di ricaricarlo. Nella variante in argento è perfetto per chi ama lo stile classico e senza tempo dei colori neutri.