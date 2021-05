Asus, ecco i nuovi smartphone: arrivano Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip

Uno smartphone molto interessante, piccolo, compatto e più leggero degli ultimi flagship cui siamo stati abituati, e un altro più “tradizionale” ma con la flip camera (l’avevamo già apprezzata nel modello 7 Pro) che si ribalta di 180 gradi quando vogliamo scattare i selfie. Stiamo parlando delle novità presentate da Asus, e più precisamente dei nuovi Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip.

Zenfone 8



Con lo slogan “Grande nelle performance, compatto nella forma” lo Zenfone 8 è uno smartphone che si annuncia davvero interessante. Un device differente, spiegano da Asus, da quelli che abbiamo commercializzato in passato, e differente anche rispetto agli ultimi trend di mercato. Ha, infatti, la particolarità di essere più piccolo e più compatto: con un display da 5,9 pollici AMOLED curvo sul retro offre la possibilità di essere utilizzato con una sola mano senza sforzi particolari. Al tatto lo smartphone - che abbiamo iniziato a provare, presto la nostra recensione completa - è molto leggero e assomiglia molto, come praticità, all’iPhone 12 Mini. Tra caratteristiche principali di Zenfone 8 un processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 888 5G, una memoria ad alta velocità LPDDR5, una batteria da 4.000 mAh con adattatore incluso nella confezione per la ricarica veloce (Asus promette il 65% di ricarica in 25 minuti). A livello fotografico Zenfone 8 è equipaggiato con tre fotocamere: una front camera da 12 megapixel, una fotocamera posteriore principale da 64 megapixel ultra-wide con sensore Sony IMX686 e una ultragrandangolare da 12 megapixel. A completare la configurazione un comparto speaker ridisegnato e più performante. Zenfone 8 ha una finitura posteriore in vetro satinato ed è venduto in due colori (Obsidian Black e Horizon Silver) e tre configurazioni: 8 gigabyte di ram e 128 gigabyte di spazio di archiviazione, 8 gigabyte di ram e 256 gigabyte di spazio di archiviazione, 16 gigabyte di ram e 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Il prezzo di listino parte da 699 euro (presente anche una promozione iniziale - sulla versione più “economica” da 8 gigabyte di ram e 128 di spazio di archiviazione - a 619 euro).