ZenFone 7 Pro, lo smartphone con la fotocamera “rotante”

Ci aveva entusiasmato alla presentazione a fine agosto e dopo averlo messo alla prova confermiamo che il nuovo Zenfone 7 Pro di Asus è uno smartphone potente, molto interessante, adatto ai consumatori più esigenti e con un dettaglio diverso e finalmente nuovo rispetto alla concorrenza: la Flip Camera. E poi una super-batteria, un sistema operativo completo con tante utili personalizzazioni.

La Flip Camera



Il dettaglio che più ci ha entusiasmato è certamente la Flip Camera, la fotocamera “rotante”, alloggiata sul retro dello smartphone. Si tratta di una tripla-camera installata su un modulo motorizzato incastonato sul lato posteriore del telefono che entra “al volo” - davvero, senza quasi che ce ne accorgiamo - in modalità selfie ribaltandosi su se stessa di 180 gradi. Una funzione che rende questo smartphone particolarmente adatto a chi ama scattare selfie o pubblicare video in diretta: questo perché la fotocamera frontale non è, come spesso accade, una fotocamera “meno potente” rispetto a quella posteriore, ma è la stessa fotocamera principale dello smartphone. Una caratteristica che evita, allo stesso tempo, che lo schermo abbia interruzioni o fori per la fotocamera frontale. Abbiamo utilizzato parecchio la Flip Camera e ci è sembrata molto solida: è costruita con metallo liquido, un materiale avanzato leggero e durevole e la casa madre garantisce una media di 200mila utilizzi, pari a 100 aperture al giorno per cinque anni. Il movimento è fluido, elegante, immediato, con un sensore angolare che controlla che la posizione rimanga sempre precisa. Inoltre, l’avevamo evidenziato nella nostra presentazione, è presente un meccanismo anti-caduta: se l’accelerometro rileva che lo smartphone sta cadendo, ecco che la fotocamera si ritrae all’istante.

Foto e video

Ma come si comporta questa Flip Camera? Molto bene a nostro avviso. A bordo tre sensori: il principale da 64 megapixel, un ultra-grandangolare da 12 e un teleobiettivo con zoom ottico 3X e digitale 12X Come si può evincere dalle nostre prove le foto sono naturali, con i colori che restano molto fedeli alla realtà, così come i video che arrivano alla qualità 8K, di cui abbiamo particolarmente apprezzato la stabilizzazione. Molto utile, tornando ancora sulla Flip Camera, la possibilità di poter scegliere l’angolazione dell’inquadratura, facendola ruotare di 45, 90 o 135 gradi o scegliendo noi il livello di angolazione.