Apple, l’iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto al mondo

Secondo gli analisti, questo rappresenta una spinta all'adozione della tecnologia 5G mmWave per il momento disponibile solo nei modelli Apple venduti in Usa, che è più che raddoppiata dal 5% di settembre al 12% in ottobre proprio grazie agli iPhone 12 e spingerà gli operatori a velocizzare installazione e reti con questa tecnologia. Al terzo posto dei dispositivi 5G più venduti, si trova il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G che è in commercio dal mese di settembre. Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente il Huawei Nova 7 5G e il Huawei P40 5G. Al sesto posto ecco Oppo A72 5G mentre al settimo c'è il Huawei P40 Pro 5G.

Apple, 2020 in crescita

Sempre gli analisti di Counterpoint avevano previsto che Apple chiuderà l’anno in corso con consegne in crescita, in controtendenza rispetto al mercato complessivo che invece sconta le conseguenze della pandemia da coronavirus. E questo lo si deve ai nuovi iPhone 12 appena presentati, ma anche all'economico iPhone SE lanciato ad aprile dall'azienda di Cupertino. Secondo gli esperti nel 2020 le consegne di iPhone registreranno un +4% su base annua, a fronte del -10% atteso per il mercato globale degli smartphone.