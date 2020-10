Ecco i nuovi iPhone 12: sono 4 e c'è anche un modello Mini

L’inizio di una nuova era. Così Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha introdotto l’annuale presentazione degli smartphone con la Mela svelando la compatibilità di tutti i nuovi modelli con le reti 5G: reti che fino ad ora stavamo a guardare e che adesso diventano reali, aiutando la produttività, la connettività in luoghi remoti o molto affollati e anche la sicurezza. Una presentazione che quest’anno si è fatta attendere, considerato che solitamente i nuovi telefoni con la Mela vengono presentati al pubblico a metà settembre. Una presentazione in cui non si è parlato solo di smartphone ma è stato introdotto anche il nuovo smart speaker domestico di Apple, l’HomePod Mini; purtroppo, così come il “fratello maggiore” HomePod, per il momento non arriverà in Italia. Ma andiamo a conoscere tutti i nuovi modelli di iPhone, a cominciare dal principale, l’iPhone 12.

iPhone 12



iPhone 12 arriva in 5 colori, ha un display più grande e luminoso e un nuovo rivestimento anteriore chiamato Ceramic Shield, una sorta di scudo di ceramica che migliora la resistenza alle cadute. Il nuovo design integra ampli display Super Retina XDR edge-to-edge che garantiscono un’esperienza visiva più luminosa e immersiva. Grazie al nuovo chip A14 Bionic (“capace di completare 11 trilioni di operazioni al secondo”) iPhone 12 migliora anche la fotografia con un sistema evoluto a doppia fotocamera che sfrutta la fotografia computazionale: Un sistema composto da una fotocamera ultra-grandangolare e da un nuovo grandangolo in grado di valorizzare anche le foto con più scarsa quantità di luce. Grazie a Deep Fusion e allo Smart HDR 3 il machine learning regola in modo intelligente luminosità, bilanciamento del bianco, contrasto e saturazione. Tanti miglioramenti anche a livello video, con iPhone 12 che integra la prima fotocamera in grado di girare video HDR con Dolby Vision. L’esperienza 5G, infine spiega Apple, è resa possibile da una perfetta integrazione hardware-software, dal maggior numero di bande mai integrate in uno smartphone e da una funzione innovativa chiamata Smart Data che prolunga la durata della batteria scegliendo, in momenti in cui non abbiamo bisogno di potenza e velocità, di navigare sulle reti LTE.

iPhone 12 Mini



Si tratta dello smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo. Entra nel palmo di una mano e la sua nuova architettura è stata studiata per integrare le stesse tecnologie di iPhone 12 ma in un formato più compatto. Si tratta, dunque, di una vera novità per Apple, che fino ad ora si era spinta su modelli dalle dimensioni generose. iPhone 12 Mini integra, così come il 12, anche la nuova ricarica wireless MagSafe, che garantisce un’efficienza ottimale della batteria, un allineamento perfetto di smartphone e piastra di ricarica e la compatibilità con numerosi accessori.

iPhone 12 e iPhone 12 Mini, disponibilità e prezzi



iPhone 12 e iPhone 12 Mini sono disponibili nei modelli da 64, 128 e 256 gigabyte di archiviazione nei colori blu, verde, nero, bianco e rosso a partire da 939 euro (iPhone 12) e 839 (12 Mini). I preordini di iPhone 12 partono dalle 14 di venerdì 16 ottobre con disponibilità a partire da venerdì 23 ottobre, quelli di iPhone 12 Mini dalle 14 di venerdì 6 novembre con disponibilità da venerdì 16 novembre.