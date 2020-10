Evento Apple, iPhone 12 e iPhone 12 Pro presentati in diretta. LIVE

Tutto pronto per la presentazione dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 pro. Alle 19 italiane inizierà il secondo evento autunnale di Apple, rigorosamente in streaming, in cui l’azienda di Cupertino svelerà i dettagli dei suoi nuovi iPhone, che dovrebbero essere disponibili in quattro versioni, compresa una “Mini”, e le relative date di uscita. Inoltre, sono attese novità per quanto riguarda lo smart speaker HomePod Mini e svelare la data di lancio del nuovo iPad Air, già mostrato a settembre.