L20 3.0, da ENGWE una nuova serie di e-bike compatte

La serie ridefinisce il pendolarismo in città e le avventure all’aria aperta, spiegano dalla casa cinese specializzata in biciclette elettriche. Tutti i dettagli e le promozioni per il lancio

Il marchio di biciclette elettriche ENGWE ha presentato l’aggiornamento della sua popolare gamma L20: stiamo parlando della L20 3.0 Series, che comprende due nuovi modelli: L20 3.0 Boost e L20 3.0 Pro. Le due biciclette si caratterizzano per avere a bordo sospensioni complete, una coppia potente e tanta tecnologia. Si tratta di e-bike che, spiegano dall’azienda cinese, hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni per la loro comodità, sicurezza e versatilità.

L20 3.0 Boost

Il primo modello è L20 3.0 Boost: ha un sistema di sospensioni completo che assorbe urti e vibrazioni offrendo allo stesso tempo una guida fluida e stabile su terreni urbani e fuoristrada “leggeri”. La bicicletta ha una Modalità Boost che aumenta la coppia del 30 per cento, erogando una maggiore potenza istantanea per superare salite o effettuare accelerazioni senza sforzi. L20 3.0 Boost integra una batteria da 648 Wh con ricarica rapida 8A di serie e si ricarica completamente in due ore. Dalla casa madre assicurano 135 km di autonomia. La bicicletta si trasporta facilmente in auto perché si ripiega in due.

L20 3.0 Pro

Anche il modello L20 3.0 Pro offre sospensioni complete per assorbire meglio gli urti e per una maggiore stabilità e una guida ultra-fluida sia su terreni accidentati che su strade cittadine. A livello di batteria troviamo anche qui una ricarica rapida 8A: si ricarica completamente in due ore mantenendo l’80 per cento della capacità dopo 800 cicli, fino a 80mila kilometri. La batteria da 720 Wh con celle Samsung premium garantisce 160 kilometri di autonomia. A bordo un motore a trazione centrale da 250W e un antifurto intelligente IoT con tracciamento GPS, controllo remoto tramite app e avvisi istantanei per la sicurezza.

Le offerte per il lancio e per il compleanno dell’azienda

Siamo ai prezzi: L20 3.0 Boost è disponibile al prezzo di 1.399 euro, si risparmiano 100 euro se si ordina la bicicletta nel periodo di lancio; la L20 3.0 Pro costa 1.799 euro, anche in questo caso ci sono 100 euro di sconto per gli “early bird”. Dal 18 al 31 marzo ci sarà anche un concorso che mette in palio due biciclette. Non è tutto: per festeggiare il suo undicesimo compleanno ENGWE ha annunciato che dal primo al 30 aprile sarà possibile competere per vincere e-bike, sconti e gift box. Tutti i dettagli sul sito dell'azienda.