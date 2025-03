Mobilità green, Talet-e elettrifica scooter a motore termico

L'azienda italiana garantisce nuova vita agli scooter endotermici convertendoli in veicoli elettrici senza compromettere le prestazioni originali grazie a due batterie fisse da 1.5 kW/h e fino a due batterie estraibili da 2 kW/h.

Inaugurato a Roma il primo flagship store di Talet-e, azienda italiana che si occupa di elettrificare scooter a motore termico. L'inaugurazione segna una tappa importante per l'azienda siciliana in un piano industriale che prevede nei prossimi mesi la produzione di ben 5mila kit Talet-e Power con l'espansione di una rete di officine convenzionate in tutta la penisola.

Una nuova vita

Il Kit è stato sviluppato in collaborazione con Newtron, altra azienda italiana del settore ed è frutto di anni di ricerca e sviluppo, permettendo nuova vita agli scooter endotermici convertendoli in veicoli elettrici senza compromettere le prestazioni originali grazie a due batterie fisse da 1.5 chilowatt/ora e fino a due batterie estraibili da 2 chilowatt/ora. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il vice ministro dello sviluppo economico Valentino Valentini con i quali si è sottolineato l'importanza della mobilità elettric a e il ruolo fondamentale di aziende come Talet-e