Ricaricare l’auto elettrica in 5 minuti? Fatto

Il colosso Byd annuncia una tecnologia in grado di aggiungere 400 km di autonomia in una manciata di minuti, praticamente lo stesso tempo di un rifornimento di benzina. Per ora, le potenti colonnine fino a un megawatt saranno installate solo in Cina. Ma adesso il dado è tratto: via l’ultimo vero tabù dell’elettrico, la velocità di ricarica

Lo scorso 17 marzo Wang Chuanfu, il fondatore di Byd, gigante di Shenzhen di veicoli a zero e basse emissioni, ha annunciato qualcosa di davvero importante. Non si è trattato dell’ennesima novità strategica. Era qualcosa di più: quel tipo di passo avanti decisivo destinato a segnare un prima e un dopo nella diffusione delle auto elettriche. L’annuncio riguarda l’avvio in Cina di un sistema di ricarica iper-veloce per le auto BEV. Un apparato tecnologico che incrocia due elementi: da un lato il veicolo, dotato di un’architettura di ricarica ad alto voltaggio e un corposo volume batterie, dall’altro una rete di fornitura da 1 megawatt: tradotto, colonnine ultra-charge mai così potenti. Fino ad ora solo i supercharger di Tesla, con i loro 500kW, non avevano rivali. Ora Byd addirittura li raddoppia, consolidando un boom con numeri speculari al crollo della casa di Musk.

La colonnina ultraveloce di Byd, da X @DriveGreen80167

I tempi di una termica. Fine delle attese Il sistema poggia sulla "Byd Super e-Platform", e ha come pilastro il Megawatt Charging System (MCS). Questa super-colonnina, che eroga in corrente continua, è dotata di un particolare meccanismo di raffreddamento che le consente di sostenere l’imponente trasferimento di energia. Le pochissime immagini che filtrano dai social mostrano il charger Byd da 800/1000 kW, monogun (a cavo unico) con due prese, capaci di caricare 400km di autonomia in cinque minuti. Significa un pieno di 800 km in 10 minuti: una ricarica così rapida da essere paragonabile al rifornimento con combustibile liquido (benzina, diesel, Gpl o idrogeno). Un pieno di luce come alla pompa. "E' la prima volta nell'industria automotive - ha dichiarato il patron di Byd Wang Chuanfu - che viene raggiunta una tale potenza di ricarica". A conferma di un "vantaggio sui competitor di 4-5 anni". Leggi anche Mobilità green, Talet-e elettrifica scooter a motore termico

Il Megawatt Charging System di Byd

Tecnologia premium. Per cominciare L'architettura Super e-Platform targata Byd sarà disponibile al momento solo per il mercato interno del dragone, e funzionerà solo con due modelli a spina della casa di Shenzhen: la berlina Han L e il suv Tang L. Entrambi in uscita in Cina il prossimo mese, i due veicoli premium hanno un pacco batterie che gira intorno ai 100 kWh. E montano componenti di nuova generazione, tra cui parti in carburo di silicio ed ad altre specifiche in grado di assorbire tanta energia in poco tempo. Quanto alle colonnine MCS, saranno 4mila quelle installate in Cina come primo passo nei prossimi mesi. Una cifra che certo impressionerebbe in Europa, ma che è in linea con i numeri dell'infrastruttura elettrica del dragone (oltre due milioni di punti ricarica installati). Leggi anche Auto elettriche, il nuovo piano Ue: tutte le misure per il settore