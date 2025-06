Yamaha 70 Years One Legacy, programma della festa

L'evento è stato pensato per coinvolgere ogni generazione di appassionati: famiglie, giovani rider, persone che desiderano mettersi in sella per la prima volta, e chiunque voglia scoprire da vicino l'universo Yamaha

Si stanno scaldando i motori per "Spirit of challenge, 70 Years, One Legacy" l'evento che Yamaha Motor ha programmato per domani sulla pista di Varano de' Melegari, in Emilia Romagna, per celebrare il suo 70esimo anniversario. Un momento aperto a tutti per vivere e condividere la passione per le due ruote. Tutto avrà inizio alle ore 9, quando il circuito parmense si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla storia e al futuro Yamaha. Sarà una vera e propria festa aperta a tutti, distribuita su cinque aree tematiche, ognuna dedicata a uno dei cinque valori essenziali del brand: l'innovazione (Hatsu), con il Museo "Spirit of Innovation & Legends"; l'entusiasmo (Etsu), il cuore pulsante dell'intrattenimento sul palco; la fiducia (Shin), dedicata ai test ride e alla game zone; le emozioni (Mi), l'area per entrare nel cuore del mondo racing e incontrare i team Ufficiali Yamaha WSBK e MXGP ed i legami (Ketsu), sede della Fun Experience con la Community Yamaha dei Club Ufficiali.

Il programma Il pubblico potrà assistere a spettacoli, talk e testimonianze di grandi campioni come Giacomo Agostini, Stefan Everts e Franco Picco che racconteranno in prima persona il loro legame con Yamaha e i momenti più iconici della loro carriera. Si potranno incontrare anche i piloti ancora in attività e gli Ambassador del brand. Alle 13:00, su i motori con una parata di moto Yamaha, seguita dalla proiezione della Sprint Race del Gran Premio del Mugello, per vivere insieme le emozioni della MotoGP. Durante tutta la giornata sarà possibile accedere alla vasta offerta di test ride, mediante prenotazione online o direttamente in loco. Varie possibilità di scelta Per i test ride i partecipanti potranno scegliere tra nove diverse esperienze di guida, pensate per ogni esigenza e livello: dall'off-road con il TÉNÉRÉ 700, alle prestazioni delle R-SERIES in pista, passando per le Hyper Naked MT e le Sport Tourer TRACER con nuovo cambio Y-AMT, gli scooter sportivi TMAX e gli adrenalinici ATV e Side By Side. Inoltre, saranno protagonist anche i più piccoli appassionati con attività a loro dedicate, lo spazio Girl Full Power dedicato alle donne e la nuova mobilità elettrica con le ebike MORO 07, Wabash RT e Booster Easy.