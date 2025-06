Motoraduni giugno, calendario e date: eventi in programma in Italia

Dai raduni di mezzi d'epoca a eventi enogastronomici legati alle due ruote, fino ad appuntamenti competitivi su ogni tipo di percorso. Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti in Italia per gli appassionati di moto nel mese di giugno 2025

Ecco una selezione degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di due ruote nel mese di giugno 2025.

Rimini military motorbike: Rimini, 6-8 giugno

Tre giorni riservati alle moto militari d’epoca a Rimini. Le escursioni copriranno 320 km distribuiti in lungo un percorso panoramico, in parte caratterizzato da strade bianche. Base di partenza per le escursioni sarà l’hotel Palace Alisei.

Motori e sapori 2025: Mantova, domenica 8 giugno

Il Motor Club Bondanello e altre organizzazioni locali organizzano a Bondanello di Moglia (Mantova) un raduno di moto e auto d’epoca per le vie del centro, uno stand dedicato alle moto Ducati Scrambler anni ‘70 restaurate, un mercato contadino con eccellenze enogastronomiche della zona e un giro turistico in moto.

Gubbio in Guzzi 2025: Gubbio, domenica 8 giugno

Mototurismo dedicato alle Moto Guzzi storiche prodotte entro il 31 dicembre 1975. Si parte dal parco del teatro romano di Gubbio per un giro di 90 km nella Terra del Duca di Montefeltro, con sosta nella città di Cagli per la visita del Teatro Comunale e del centro storico del Torrione e pranzo conviviale nella settecentesca Villa Montegranelli.

20.000 Pieghe: 12-15 giugno

Mototurismo dal 12 al 15 giugno tra le strade dell'Umbria, Lazio e Toscana. Giunta alla sua XVI edizione, la manifestazione 20mila Pieghe offre un’esperienza su tre tappe per un totale di 1000 km su strade asfaltate ricche di curve e paesaggi mozzafiato. Si parte da Orvieto, sede anche delle premiazioni finali. Il percorso attraversa località come Spoleto, Castelluccio di Norcia, il Monte Amiata e il lago di Bolsena.

Terre Lucane Adventure 2025: 20-22 giugno 2025

Dal 20 al 22 giugno arriva la quinta edizione dell'iniziativa per maxi enduro, su un percorso di oltre 400 km attraverso la Basilicata, di cui il 70% su strade a fondo naturale

11° raduno internazionale moto Laverda: Vicenza, 27-29 giugno

In Veneto per un marchio veneto, Laverda. Il Moto Club Laverda Breganze prevede un giro turistico dedicato a questi mezzi fino a 200 cc, ma aperto a tutti i tipi di moto; la visita al Museo Moto Laverda, la narrazione della storia del marchio, le premiazioni e musica dal vivo.