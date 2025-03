Auto elettriche, il nuovo piano Ue: tutte le misure per il settore

Uno dei punti più attesi dalle case automobilistiche riguarderebbe la soglia massima di emissioni di CO2 consentita per le nuove auto vendute. Dal 2024, il tetto è stato abbassato a 94 grammi di CO2 per chilometro percorso: soglia molto rigida, che se superata fa rischiare multe salatissime: si parla di 95 euro per ogni grammo in eccesso moltiplicato per tutte le auto vendute nell’anno. La Commissione ha deciso di cambiare il sistema di calcolo: non più la verifica anno per anno, ma una media calcolata su tre anni (2025-2027). Questo permetterebbe alle case di avere più margine e di compensare eventuali sforamenti con le vendite di auto elettriche negli anni successivi.