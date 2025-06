Abruzzo Motor Show 2025, il programma alla fiera di Chieti

L’Abruzzo Motor Show, ospitato alla Camera di Commercio di Chieti Scalo, è una fiera dedicata al mondo dei motori, inclusi auto, moto, cicli e veicoli commerciali. L’evento si terrà il 21 e 22 giugno, con orario di apertura dalle 09:30 alle 20:00. Si tratta di un appuntamento per gli appassionati che offre un’ampia esposizione di veicoli nuovi e usati, con un focus particolare sulle ultime novità del mercato riguardanti veicoli elettrici, sostenibilità e tutela dell’ambiente. Ma l’ Abruzzo Motor Show non è solo una mostra dei veicoli, perché l’evento include diverse attività e aree tematiche, come esposizioni di veicoli d’epoca, pezzi rari, personalizzazioni e Hi Fi Car.

Grandi occasioni

Per gli appassionati di moto ci sarà anche un’Area usato per gli affari, un Market village con accessori e ricambi e una varietà di spettacoli ed esibizioni. L’area esterna ospiterà padiglioni per esposizioni, prove ed esibizioni di fuoristrada, quad, cross, mountain bike e altre attività su terra, mentre un altro padiglione asfaltato sarà dedicato ad accelerazioni, regolarità e mini circuiti kart. Infine, saranno disponibili stand gastronomici per soddisfare le esigenze alimentari dei visitatori e degli espositori. I biglietti hanno un costo di 5 euro (ridotto 3 euro), l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni; si possono acquistare su Ciaotickets o alla biglietteria della fiera.