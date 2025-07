Guidare di notte, i consigli per viaggiare al fresco e in sicurezza

Scegliere di viaggiare durante la notte con la propria auto può essere una risorsa importante per risparmiare tempo ed evitare il traffico, speci d'estate in tempo di grandi esodi. Ma ci sono anche dei rischi come la visibilità ridotta e la stanchezza. Per affrontare al meglio questa situazione, è importante seguire alcuni consigli pratici

In estate o comunque quando siamo in procinto di organizzare viaggi lunghi, possiamo decidere di viaggire in auto di notte. Perché? fondamentalmente per due ragioni: evitare il traffico e viaggiare più freschi in caso di temeprature calde.

I consigli per una guida sicura

Guidare di notte può portare dei vantaggi ma ha anche dei rischi, come la visibilità ridotta e la possibile stanchezza, data dal fatto che le ore notturne sono solitamente quelle durante le quali dormiamo e il nostro corpo è abituato a riposare.

Quali consigli pratici dobbiamo seguire? Partiamo dal più banale, assicurarsi che i fari, le luci di posizione e le frecce siano funzionanti, così come i tergicristalli e la pulizia del parabrezza, per garantire una visibilità ottimale. Di notte infatti la visibilità diminuisce molto ed è resa più difficile dai riflessi: per ovviare possiamo utilizzare anche degli occhiali da sole non troppo scuri ma polarizzati, utili anche di notte per ridurre il riflesso dei fari degli altri veicoli.

Dal punto di vista della guida è consigliabile ridurre laa velocità e aumentare la distanza di sicurezza dai veicoli che ci precedono, perché la visibilità ridotta richiede più tempo di reazione.

Per ovviare alla stanchezza e ad eventuali colpi di sonno, è meglio fare soste più frequenti, almeno ogni due ore, per riposare gli occhi e il corpo. Magari fermarsi proprio a riposare anche solo un quarto d'ora chiudendo gli occhi e poi ripartire. Oggi molte auto nuove sono dotati di strumenti a bordo che ci aiutano a prevenire colpi di sonno e garantire la nostra sicurezza, come avvisi acustici che rilevano posture sbagliate o sistemi di sicurezza attiva che mantengono la nostra auto in strada. Curiamoci che siano accesi e funzionanti. Ovviamente evitiamo di guidare se abbiamo assunto alcol o farmaci che possono alterare la concentrazione.

Come sempre quando viaggiamo indossiamo abbigliamento comodo e adatto alle temperature che ci sono all'esterno. Se possibile scegliamo percorsi ben illuminati e con meno traffico