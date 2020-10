Apple, ecco come seguire l’evento di presentazione degli iPhone 12

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale degli iPhone 12. Sui nuovi smartphone di Apple sono circolate molte indiscrezioni nelle ultime settimane e alle 19:00 di stasera, martedì 13 ottobre, sarà possibile verificarne la veridicità. Sul proprio sito italiano , il colosso di Cupertino ricorda che: “Il momento si avvicina. Velocissimo”. Sull’account YouTube ufficiale di Apple, invece, è possibile trovare un comodo countdown per vedere in ogni momento quanto manca all’inizio della presentazione.

Come seguire l’evento

approfondimento

Apple, un leak sui nuovi iPhone ne svela i possibili dettagli

Oltre che sul canale YouTube di Apple, sarà possibile seguire l’evento anche su Apple TV, tramite il canale Apple Events, e sul sito web Usa dell’azienda, dove il banner si trasformerà in un player. La presentazione dovrebbe durare circa un paio d’ore, visto che i prodotti che verranno mostrati al pubblico non saranno pochi. In ogni caso, sembra probabile che terminerà entro le 21:00 (o poco dopo).



I prodotti che dovrebbero essere presentati

I grandi protagonisti dell’evento saranno, ovviamente, gli iPhone 12. Gli smartphone dovrebbero essere disponibili in almeno quattro versioni: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini. Inoltre, nel corso della serata Apple dovrebbe presentare gli HomePod Mini e svelare la data di uscita del nuovo iPad Air, già mostrato a settembre. Tra i grandi assenti dovrebbero esserci le AirTags e le cuffie AirPods Studio, che, in base agli ultimi rumor, saranno annunciate tramite un comunicato stampa.



Quanto costeranno i nuovi iPhone?

Secondo i rumor circolati negli ultimi mesi, l’iPhone 12 dovrebbe essere venduto a 799 dollari. I suoi “fratelli maggiori” 12 Pro e 12 Pro Max, invece, dovrebbero costare, rispettivamente, 999 e 1.099 dollari. Infine, l’iPhone 12 Mini, il modello più compatto ed economico, potrebbe avere un prezzo di 699 dollari.



Quando usciranno i nuovi iPhone?

I primi dispositivi ad arrivare sul mercato dovrebbero essere iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Per entrambi gli smartphone si parla del 23 ottobre come giorno in cui inizieranno a essere venduti nei negozi (i preorder, invece, dovrebbero aprire il 16 ottobre). In seguito arriveranno anche iPhone 12 Mini (il 13 novembre) e iPhone 12 Max Pro (il 20 novembre). Il modello più compatto sarà preordinabile dal 6 novembre, mentre il peso massimo della famiglia potrà essere prenotato a partire dal 13 novembre.



Le ultime indiscrezioni sugli iPhone 12

Le ultime indiscrezioni sugli iPhone 12 arrivano dal giornalista Max Weinbach, che le ha diffuse sull’account Twitter @PineLeaks. Secondo l’esperto, i nuovi smartphone dovrebbero poter contare su una versione migliorata di Face ID, basata su dynamic zoning algorithm, un algoritmo potenzialmente in grado di rendere più rapidi e affidabili il rilevamento del volto e il successivo sblocco dello smartphone. Un’altra novità importante riguarda la batteria. Quelle di iPhone 12 Pro e Pro Max, infatti, garantiranno un’ora di autonomia in più rispetto a quelle presenti nei dispositivi attualmente in commercio.