iPhone 12, nuovi rumor: batteria più capiente e Face ID migliorato

Manca ormai pochissimo alla presentazione degli iPhone 12 , ma ancora non si placano le voci di corridoio sulle loro possibili caratteristiche. Le ultime indiscrezioni, diffuse dal giornalista Max Weinbach sull’account Twitter @PineLeaks , riguardano le caratteristiche del Face ID, la durata della batteria e le prestazioni del comparto fotografico. Finora Apple non ha sé confermato né smentito questi rumor, ma sarà sufficiente portare ancora un po’ di pazienza per scoprire tutta la verità durante l’evento di presentazione dei nuovi smartphone.

Un nuovo algoritmo per il Face ID

Alla base della nuova versione di Face ID, la tecnologia per il riconoscimento biometrico degli utenti, c’è l’algoritmo dynamic zoning algorithm, creato per migliorarne le prestazioni. È probabile che grazie a questa innovazione il rilevamento del volto e il successivo sblocco dello smartphone diventeranno ancora più rapidi e affidabili. Per ospitare il Face ID, l’iPhone 12 mini dovrebbe essere dotato di un notch meno esteso in orizzontale e leggermente più ambio in verticale rispetto a quello presente negli altri modelli.



Maggiore autonomia

Sul fronte della batteria, Apple sembra pronta a fare un ulteriore salto di qualità, almeno per quanto riguarda le versioni Pro e Pro Max di iPhone 12. Rispetto agli iPhone 11 Pro e Pro Max, infatti, dovrebbero poter contare su almeno un’ora di autonomia in più. L’iPhone 12 mini, invece, dovrebbe rappresentare un passo indietro rispetto all’iPhone 11 su questo fronte: le sue dimensioni ridotte, infatti, non lo renderebbero idoneo a ospitare le batterie più capienti



Il comparto fotografico

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Weinbach spiega che i nuovi iPhone dovrebbero essere dotati di uno Zoom ottico (4x su iPhone 12 Pro e 5x su Pro Max) più performante rispetto a quello presente nei dispositivi della scorsa generazione. Gli smartphone sarebbero anche dotati di un’ottica grandangolare con apertura ancora più ampia e godrebbero di migliorie alla distanza minima di messa a fuoco (2,2 centimetri in più rispetto all’iPhone 11 Pro). Infine, gli iPhone 12 dovrebbero supportare le registrazioni video in 4K a 120 fps e 240 fps.