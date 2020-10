Apple, è ufficiale: il nuovo iPhone verrà presentato il 13 ottobre

Apple ha comunicato ufficialmente che il prossimo iPhone , ma non solo, verrà annunciato il 13 ottobre. Dunque, come conferma anche il portale di settore “ The Verge ”, l’attesa sta per finire e Cupertino alzerà il velo sul prossimo smartphone e probabilmente anche su altri dispositivi, attraverso un evento in streaming, trasmesso dall’Apple Park a partire dalle 19, ora italiana.

Un ritardo giustificato

L’evento, come spiega nel dettaglio “The Verge” ha subìto un leggero ritardo rispetto al solito, con Apple che negli anni passati ha sempre dedicato a questa tipologia di presentazioni, la finestra di settembre. Ma Cupertino stessa aveva dichiarato a luglio scorso che l’annuncio del nuovo iPhone sarebbe slittato, anche in virtù delle difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. La linea di iPhone 12 dovrebbe avere un nuovo design con bordi squadrati, probabilmente simile all'iPad Pro e favorire il supporto alla rete 5G. Tra l’altro, sull’invito all’evento inoltrato agli addetti ai lavori, campeggia proprio la dicitura “Hi, Speed”, quasi a testimoniare come la rivoluzione più importante dovrebbe essere legata proprio alle nuove reti supportate. “The Verge”, tra l’altro, scrive che il nuovo iPhone dovrebbe essere disponibile in quattro diversi modelli, tra cui uno con schermo da 5,4 pollici, versione che sarebbe più piccola di quella dell'iPhone 11 Pro e uno con schermo da 6,7 ​​pollici. In questo caso risulterebbe essere l'iPhone più grande di sempre.

Le altri, possibili, presentazioni

Secondo le voci di corridoio, sembra che Apple abbia in programma una serie di altri prodotti in lavorazione, tra cui nuove cuffie, un Home Pod più piccolo e più economico e altro ancora. Potrebbero essere protagonisti, secondari, dell’evento del 13 ottobre anche se ancora non ci sono certezze a riguardo. Tra l’altro, ricorda ancora “The Verge”, Apple aveva annunciato a giugno che avrebbe rilasciato il suo primo Mac basato su tecnologia ARM entro la fine di quest'anno, quindi è possibile che Cupertino fornisca maggiori specifiche anche su questo prodotto, proprio nel corso dell’evento che verrà trasmesso online da Apple Park.