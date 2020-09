Due nuovi iPad, due nuovi Apple Watch: le novità dell'evento Apple

Due Apple Watch, il nuovo modello della Serie 6 e il più economico SE. Due nuovi iPad, quello di ottava generazione e il nuovo iPad Air. Un servizio per sfruttare Apple Watch per allenarsi con i più famosi personal trainer e un nuovo abbonamento per avere tutti i servizi a pagamento Apple in un’unica offerta. Sono le novità autunnali Apple presentate in una conferenza virtuale trasmessa dall’Apple Park di Cupertino. Una presentazione in cui tradizionalmente venivano annunciati anche i nuovi modelli di iPhone: annunci che quest’anno sono mancati (non c’è stato neanche un accenno, a dire il vero) per via dei ritardi causati dall’emergenza sanitaria (si parla, infatti, di un lancio specifico ad ottobre).

Apple Watch Serie 6



La novità più importante di Apple Watch Serie 6 è la capacità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue. Presenta numerosi miglioramenti all’hardware, un altimetro capace di fornire dati in tempo reale, un hardware completamente ridisegnato, un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic. Migliorato anche il display: è 2,5 volte più luminoso rispetto alla Serie 5. Come largamente anticipato il nuovo Apple Watch è in grado attraverso un nuovo sensore di misurare il livello di saturazione di ossigeno del sangue dal polso in soli 15 secondi. Un dato che indica “quanto bene il sangue ossigenato viene diffuso in tutto il corpo”. Apple ha annunciato la collaborazione con numerosi ricercatori per condurre ricerche cliniche che prevedono l’uso di Apple Watch per scoprire in che modo i livelli di ossigeno nel sangue possono essere usati in future applicazioni in ambito salute. Introdotti nuovi cinturini (tra cui uno in silicone completamente elastico), nuovi colori per la cassa dell’orologio insieme a un Apple Watch in versione rossa. Introdotta anche la Configurazione Famiglia che rende Apple Watch accessibile anche ai membri della famiglia che non hanno un iPhone come gli anziani o i più giovani, e dà possibilità di controllarne i contatti e gli spostamenti. Apple Watch di sesta generazione parte da 439 euro.

Arriva l’economico Apple Watch SE



Come già sperimentato nel campo degli smartphone anche su Apple Watch arriva la versione “economica”, destinata soprattutto a chi non conosce lo smartwatch di Cupertino. Apple Watch SE racchiude un processore meno potente del “fratello maggiore” ma ha tutte le funzioni essenziali, le funzioni di salute e sicurezza, quelle legate al fitness e ha anche lo stesso accelerometro, giroscopio e altimetro. Il prezzo parte da 309 euro.

Apple Fitness+



Non arriverà in Italia per il momento Apple Fitness+, un abbonamento che permette a tutti gli amanti del fitness di allenarsi insieme a famosi trainer. Una sorta di catalogo, insomma, da cui scegliere i propri allenamenti. Funziona così: si sceglie l’allenamento, il video parte su iPhone, iPad o Apple TV che collegate all’Apple Watch ci permettono di vedere tutti i dati relativi alla nostra attività fisica sul "grande schermo". Tra gli allenamenti presenti lo yoga, la cyclette, la danza, il vogatore, i pesi, l’allenamento cardio. Negli Stati Uniti e in altri paesi selezionati il servizio costerà 9,99 dollari al mese e 79,99 dollari l’anno.