Apple da record, vale duemila miliardi di dollari

Come correttamente anticipato negli scorsi giorni dalle stime del Bloomberg Billionaires Index, Apple ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari, diventando ufficialmente la prima società americana a tagliare il traguardo.

Con un incremento del 59% del valore dei titoli in borsa da inizio 2020, il colosso di Cupertino è riuscito a raddoppiare il suo valore in poco più di due anni. Ad Apple sono serviti più di quattro decenni, da quanto Steve Jobs ha fondato la società in un garage della California, per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, ma solo due anni per arrivare al valore di 2.000 miliardi.

Vale più di Microsoft e Amazon

Apple attualmente vale circa 400 miliardi in più di Microsoft e Amazon, fermi a quota 1600 miliardi ciascuno.

Fuori dal podio c’è Alphabet, la holding che controlla Google, la cui capitalizzazione è di circa 1050 miliardi di dollari. Il quinto gradino del podio spetta a Facebook, con un valore di mercato di poco più di 750 miliardi di dollari.

I cinque big della tecnologia statunitense a fine luglio valevano insieme circa il 25% dello S&P 500, che nella giornata di ieri, 18 agosto 2020, ha ritoccato il proprio record assoluto rispetto al 12% di quattro anni prima.