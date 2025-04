Llama 4, Meta AI rilascia due nuovi modelli multimodali

Si chiamano Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick e, a detta del colosso statunitense, sono "i migliori nella loro classe per la multimodalità”. I nuovi sistemi sono in grado di elaborare e integrare vari tipi di dati, tra cui testo, video, immagini e audio e sono software open source

Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick sono le ultime novità in casa Meta. Si tratta delle nuove versioni del grande modello di linguaggio Llama prodotto dal colosso tecnologico statunitense che si basano su un sistema di intelligenza artificiale multimodale. Questi sistemi sono in grado di elaborare e integrare vari tipi di dati, tra cui testo, video, immagini e audio, e possono convertire contenuti in questi formati. I due nuovi Llama sono i modelli più avanzati, "i migliori nella loro classe per la multimodalità”, hanno commentato da Meta, aggiungendo che saranno software open source, distribuiti gratuitamente.

Investimenti nell'AI

Dopo il successo del ChatGPT di OpenAI, tutte le grandi aziende tecnologiche stanno investendo nell’intelligenza artificiale. Il modello Llama è solo l’ultimo prodotto in questa direzione ma Meta continuerà a migliorare le prestazioni. La ricerca di un modello che fosse il migliore in circolazione ha portato il colosso a rimandare il lancio dei due Llama, inizialmente previsto tempo prima e poi avvenuto il 5 aprile scorso. Durante lo sviluppo, infatti, Llama 4 non aveva soddisfatto le aspettative di Meta sui benchmark tecnici, in particolare nel ragionamento e compiti di matematica. L'azienda, inoltre, era anche preoccupata che Llama 4 fosse meno capace dei modelli di OpenAI nel condurre conversazioni vocali umane. Per espandere la sua infrastruttura a livello di intelligenza artificiale, Meta prevede di spendere fino a 65miliardi di dollari nel corso dell’anno.