Dyson presenta la nuova soluzione per pulire i pavimenti, 02 Probiotic

Negli ultimi mesi Dyson ha presentato due nuove soluzioni per pulire i pavimenti e contemporaneamente lavarli e igienizzarli: stiamo parlando di Wash G1 e di Detect V15s Submarine. Entrambi i prodotti possono essere usati sia con acqua che - così come ci avevano consigliato da Dyson - con detersivi per i pavimenti ben diluiti e non schiumogeni. Adesso proprio Dyson ha deciso di presentare una propria soluzione detergente probiotica, appositamente formulata per l’utilizzo in abbinamento con le lavapavimenti. Stiamo parlando di Dyson 02 Probiotic, una nuova soluzione atossica che garantisce una pulizia più duratura in grado di rimuovere efficacemente sporco e grasso rimanendo delicata sui pavimenti e sicura per animali domestici e bambini.

In cosa consiste

Il lavaggio dei pavimenti, ci spiegano, è stato studiato “a livello microscopico”, così da comprendere i diversi tipi di sporco umido. Il detergente per pavimenti duri Dyson 02 Probiotic, in particolare, è un complemento per le lavapavimenti sicuro perché non rilascia composti organici volatili (VOC) in grado di influire sulla qualità dell’aria e avere effetti negativi su salute e benessere. La soluzione probiotica contiene dei batteri “di tipo buono”, microrganismi vivi che scompongono attivamente sporco e grasso. Dyson 02 Probiotic è una miscela unica di probiotici selezionati per la loro capacità di affrontare diversi contaminanti domestici comuni: contiene circa 250 milioni di organismi in grado di metabolizzare contaminanti e sporco sia sul pavimento che all’interno della lavapavimenti. Inoltre, oltre a rimuovere sporco e macchie elimina e previene efficacemente la formazione di cattivi odori proprio perché questi microrganismi sono in grado di degradare le molecole responsabili, riducendole. Dyson 02 Probiotic è stato testato per funzionare su marmo, cemento, granito, piastrelle e legno sigillato. Il prezzo è di 25 euro a confezione.